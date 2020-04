Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit encore un appel du pied pour Barcelone !

Publié le 18 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Neymar au sein du FC Barcelone, Javier Mascherano estime que l’attaquant brésilien du PSG aurait tout intérêt à revenir en Catalogne.

Depuis de nombreuses semaines, la presse espagnole ne cesse de spéculer sur un retour de Neymar au FC Barcelone lors du prochain mercato estival, et le numéro 10 brésilien du PSG serait la grande priorité du Barça. Interrogé vendredi par la Rac1 sur un éventuel retour de Neymar au Barça l’été prochain, l’ancien milieu de terrain catalan Javier Mascherano a clairement position dans ce dossier.

« J’espère qu’il reviendra à Barcelone »