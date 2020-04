Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez, Neymar… Le Barça serait fixé !

Publié le 17 avril 2020 à 21h30 par Th.B.

Désireux de renforcer le secteur offensif de l’effectif blaugrana, le FC Barcelone ferait de Lautaro Martinez et de Neymar deux pistes concrètes. Cependant, le Barça ne se ferait pas vraiment d’illusions pour le recrutement des deux attaquants.

Ces derniers mois, le FC Barcelone travaillerait d’arrache pied pour mener à bien les opérations Lautaro Martinez et Neymar. En parallèle, la direction sportive du club culé est parvenue à officialiser les arrivées de Francisco Trincao de Braga et de Pedri, évoluant à Las Palmas. Et alors que le mercato estival approche à grands pas, le Barça voudrait continuer sur sa lancée en recrutant un nouvel élément offensif à mettre au service de son entraîneur Quique Setién. Néanmoins, le FC Barcelone ne se bercerait pas d’illusions pour autant.

Le Barça aurait tranché entre Neymar et Lautaro Martinez