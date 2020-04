Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aucun départ à prévoir pour ce protégé de Quique Setién !

Publié le 17 avril 2020 à 13h00 par H.G.

Alors que le nom d’Arthur Melo a été évoqué du côté de l’Inter ces derniers jours dans le cadre d’un éventuel deal pour Lautaro Martinez, l’international brésilien serait en réalité vu comme un élément intransférable par le FC Barcelone.

Arrivé au FC Barcelone en juillet 2018 en provenance de Gremio, Arthur Melo est l’un des éléments les plus prometteurs du club catalan. S’il lui a fallu un certain temps d’adaptation et qu’il doit encore s'améliorer sur certains aspects, le milieu de 23 ans est sur une pente ascendante aussi bien sur l’aspect physique que dans sa compréhension du jeu. Quique Setién semble compter sur lui, d’autant plus qu’il présente toutes les qualités requises pour le jeu que souhaite développer l’ancien technicien du Real Betis chez les Blaugrana . Cependant, dans un contexte où le Barça chercherait à attirer Lautaro Martinez afin de pallier le déclin de Luis Suarez et renouveler son secteur offensif, le nom d’Arthur Melo a été cité du côté de l’Inter par la Gazetta dello Sport ce jeudi dans le cadre des discussions entre les Catalans et les Nerazzurri . Cependant, à en croire les derniers échos venus de l’autre côté des Pyrénées, un départ du FC Barcelone ne serait absolument pas à l’ordre du jour pour l’international brésilien.

Arthur Melo ne sera inclus dans aucune opération !