Mercato - Real Madrid : Rennes glisse un gros conseil à Camavinga !

Publié le 17 avril 2020 à 12h00 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais. Un scénario auquel ne veut pas assister Julien Stéphan.

Les premiers mois d’Eduardo Camavinga en Ligue 1 ont été exceptionnels. La jeune pépite française s’est parfaitement imposée au Stade Rennais et est même un des meilleurs au monde de sa génération. Ce n’est donc pas pour rien que Zinédine Zidane souhaite se l’offrir l’été prochain. Face à l’intérêt de nombreux clubs dont le Real Madrid, Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, a fait le point sur la situation.

« Un an supplémentaire dans son club formateur pourrait lui être très bénéfique »