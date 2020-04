Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas veut un deuxième Rongier

Publié le 17 avril 2020 à 12h30 par La rédaction

En ciblant Adrien Thomasson (Strasbourg), l’OM courtise un profil comparable à celui de Valentin Rongier : solide, expérimenté et fiable.

Depuis son arrivée sur le banc de l’OM en début de saison, André Villas-Boas a transformé le visage de l’équipe marseillaise. Avec son pressing dès la perte de balle, « AVB » a su instaurer des principes de jeu collant quasi-parfaitement à son effectif, et c’est surtout son milieu de terrain qui est très efficace, avec la paire Sanson-Rongier qui fait des merveilles. Mais une fois que l’un des deux est blessé, cela devient difficile d’aligner une équipe toute aussi compétitive. Villas-Boas a donc pris soin de cibler un « nouveau Rongier »…

Adrien Thomasson, le profil parfait

Et André Villas-Boas aurait jeté son dévolu sur un Strasbourgeois, en la personne d’Adrien Thomasson. D’un profil similaire à celui de Valentin Rongier, l’ancien nantais est un joueur désormais expérimenté en Ligue 1, mais aussi très solide, et capable de répéter les efforts au milieu de terrain lorsqu’il effectue un pressing. Egalement polyvalent et capable d’évoluer sur les côtés en cas de besoin, il représente le profil parfait pour André Villas-Boas. En cas de signature à Marseille, cela condamnerait cependant quasi-assurément Maxime Lopez à un départ, alors que ce dernier pourrait rejoindre le FC Séville la saison prochaine, et qu’il a perdu son statut de remplaçant de luxe du côté de l’OM.