Mercato - PSG : Leonardo a une nouvelle idée pour remplacer Thiago Silva !

Publié le 17 avril 2020 à 11h45 par T.M.

Alors que le flou entoure l’avenir de Thiago Silva au PSG, Leonardo pourrait trouver le successeur du Brésilien du côté de la Juventus.

Restera ou ne restera pas ? Telle serait la question concernant l’avenir de Thiago Silva. En fin de contrat avec le PSG, le Brésilien pourrait partir libre cet été, à moins qu’il ne soit prolongé. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Leonardo a décidé de se rapprocher de son compatriote, proposant un an de plus à Thiago Silva. Néanmoins, selon nos informations, le directeur sportif du PSG étudie aussi d’autres pistes en cas de non-accord. Et l’une des pistes mèneraient actuellement à la Juventus.

Leonardo apprécie Demiral !