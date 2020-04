Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un message fort sur le FC Barcelone !

Publié le 17 avril 2020 à 21h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Neymar pourrait vivre un été agité. Et d'après Javier Mascherano, le Brésilien ferait bien de retrouver Lionel Messi et Luis Suarez en Catalogne.

Après trois années au PSG, Neymar va-t-il retrouver la Catalogne ? D'après les dernières informations de la presse catalane, cela serait en tout cas la volonté du FC Barcelone, qui souhaiterait rapatrier son ancien joueur pour renforcer le secteur offensif. Mais il sera difficile de trouver un terrain d'entente avec le PSG, encore plus suite aux conséquences économiques du coronavirus. Ainsi, ESport3 a annoncé ce jeudi soir que le FC Barcelone pourrait finalement tirer un trait sur Neymar. Interrogé sur l'avenir de la star parisienne, Javier Mascherano espère pour sa part qu'il retournera dans son ancien club.

« J'espère que Ney reviendra à Barcelone »