Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a fixé sa grande priorité pour cet été !

Publié le 18 avril 2020 à 8h30 par B.C.

Dans le collimateur de l'UEFA, l'OM va finalement être un peu plus tranquille suite à la suspension provisoire du fair-play financier en raison du coronavirus. Cependant, Marseille n'est pas sorti d'affaire et se prépare à renflouer ses caisses cet été.

Il y a quelques jours, l'UEFA a annoncé la suspension de son fair-play financier le temps de la crise du coronavirus, de quoi arranger les affaires de l'Olympique de Marseille, mais cela ne signifie pas que le club phocéen en a fini avec ses problèmes financiers. Les comptes de l'OM sont dans le rouge et sans les recettes billetterie voire les droits télé, la direction marseillaise devra à tout prix vendre certains joueurs au cours du prochain mercato, et on en aurait conscience en interne.

L'OM veut vendre