Mercato - OM : Zubizarreta a une occasion en or pour remplacer Thauvin !

Publié le 18 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Pour Florian Thauvin, l’été pourrait bien être synonyme de départ. Et du côté de l’OM, une occasion se présenterait pour le remplacer.

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM aura du mal à se renforcer, mais aussi à prolonger ses cadres. Pour Florian Thauvin, dont le contrat expire en 2021, signer un nouveau bail pourrait donc n’être qu’un rêve. Par conséquent, on pourrait donc se diriger vers un départ, afin de faire entrer quelques millions d’euros dans les caisses. Mais il faudra remplacer Thauvin et du côté, on semble déjà avoir une idée pour cela.

L’occasion Thomasson ?