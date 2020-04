Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce scénario qui prend forme pour Florian Thauvin...

Publié le 9 avril 2020 à 22h00 par A.M.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin pourrait bien quitter l'Olympique de Marseille libre à l'issue de son bail. Le scénario d'un départ libre prend forme depuis quelques semaines, ce qui représenterait un énorme coup dur pour les finances de l'OM.

L'été de tous les dangers approche pour l'OM qui va devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes tout en renforçant son effectif en vue d'une probable qualification pour la Ligue des Champions. Dans cette optique, les joueurs dont le contrat arrive à échéance en juin 2021 ne seront pas retenus afin d'éviter leur départ libre dans un an. Ainsi, Maxime Lopez et Florian Thauvin sont en première ligne. Le premier dispose d'intérêts concrets en Premier League, tandis que pour le second la situation est plus complexe. Blessé, le Champion du monde voit sa valeur marchande fondre d'autant plus que son échec à Newcastle lui ferme les portes d'un retour en Angleterre. Mais alors que l'Euro a été repoussé d'un an, Florian Thauvin pourrait bien décider de rester à l'OM et de ne pas prendre le risque d'hypothéquer ses chances d'être sélectionné par Didier Deschamps. A tel point que comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, un départ libre en 2021 n'est pas à exclure.

Un départ libre de Thauvin «n'est pas à exclure du tout»