Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Barcelone privilégie Lautaro Martinez à Neymar…

Publié le 9 avril 2020 à 21h45 par La rédaction

Il se confirme petit à petit que le FC Barcelone semble disposé à donner sa priorité à Lautaro Martinez plutôt qu’à Neymar cet été. Explication

Depuis quelques jours, certaines informations en provenance d’Espagne annoncent que le FC Barcelone envisagerait de privilégier le deal Lautaro Martinez à celui de Neymar, compromettant dès lors le retour du crack brésilien.

Deux raisons majeures