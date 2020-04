Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un contrat colossal d'ores et déjà promis à Lautaro Martinez ?

Publié le 9 avril 2020 à 21h00 par B.C.

Cet été, le FC Barcelone compte bien récupérer un nouvel avant-centre et miserait sur Lautaro Martinez. D'ailleurs, le club culé serait prêt à proposer gros à l'international argentin.

L'intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez se précise. Alors que Luis Suarez vient de fêter ses 33 ans, les Blaugrana sont à la recherche d'un nouvel avant-centre plus jeune et souhaiteraient miser sur le joueur de l'Inter Milan. D'ailleurs, ce dernier aurait les faveurs de Lionel Messi en interne. Le recrutement de Lautaro Martinez devient donc une nécessité pour Josep Maria Bartomeu, et pour le convaincre de rejoindre la Catalogne, l'Argentin pourrait récupérer un gros salaire dans son nouveau club.

Un salaire annuel de 10M€ pour Lautaro Martinez ?