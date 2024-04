OM : Le clan McCourt va prendre une décision XXL !

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs semaines, la direction de l’OM est scindée en deux clans avec d’un côté le président Pablo Longoria, et de l’autre le directeur général Stéphane Tessier. Si le dirigeant espagnol est sur tous les fronts depuis quelque temps, un représentant du propriétaire Frank McCourt surveille la situation, et s’apprête à prendre une grande décision.

Rien ne va plus à l’OM. Si d’un point de vue sportif, le club marseillais pourrait rêver d’un sacre en Ligue Europa d’ici quelques semaines, en interne, la situation bat de l’aile. Comme le révèle l’Equipe ce vendredi, une scission a eu lieu le 31 mars dernier entre le président Pablo Longoria et le directeur général Stéphane Tessier. La faute à un tifo à l’image de Redouane Bougheraba déployé par les South Winners le 31 mars dernier face au PSG (0-2).

Longoria ne veut plus travailler avec Stéphane Tessier

Alors que le DG de l’OM avait accepté son déploiement en février dernier, Pablo Longoria lui, n’avait pas eu vent de cette décision. Résultat ? Le président marseillais est entré dans une colère noire à l’encontre de Stéphane Tessier, affirmant que la prise d’initiative de ce dernier était une « honte » pour le club phocéen. Pourtant, en février dernier, Longoria disait le plus grand bien de son numéro 2 : « Stéphane Tessier, c'est moi qui l'ai choisi et j'ai confiance en lui. On est partis en vacances ensemble. Donc pourquoi chercher à diviser ? » , lâchait le dirigeant espagnol.

McCourt va trancher pour Stéphane Tessier