Le PSG s’est déniché un renfort «extraordinaire» !

Le10sport.com avait annoncé que la prolongation de Warren Zaïre-Emery était imminente avec le PSG. Ce samedi, le club a annoncé juste avant le match face au Havre la prolongation jusqu'en 2029 de son milieu de terrain. Le titi parisien s'inscrit dans la durée dans le projet et a adressé un message à son entraîneur, Luis Enrique, grâce à qui il a passé un véritable cap cette saison.

Avec Christophe Galtier l'année dernière, Warren Zaïre-Emery jouait de plus en plus, malgré son jeune âge. Âgé de 17 ans, le jeune milieu de terrain parisien oscillait entre les U19 et l'équipe première. Puis, cette saison, l'arrivée de Luis Enrique a tout changé. « WZE » est devenu un titulaire indiscutable dans le onze de départ parisien, avant d'être appelé avec l'équipe de France espoirs par Thierry Henry, y porter le brassard, rejoindre l'équipe de France de Didier Deschamps et y marquer son premier but, lors de sa première sélection. Une ascension express, qui va continuer de longues années.

Zaïre-Emery prolonge jusqu'en 2029 !

Juste avant la rencontre du PSG face au Havre, Nasser al-Khelaïfi s'est présenté tout sourire sur la pelouse du Parc des Princes, accompagné de son jeune talent, Warren Zaïre-Emery avec le maillot floqué 2029, date de fin de son nouveau contrat. Une prolongation qui était actée depuis de nombreuses semaines, comme révélé par le10sport.com.

«Il donne confiance à tout le monde et c'est juste un coach extraordinaire»