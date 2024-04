Mercato : Un crack signe et s’annonce au PSG pour de longues années !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La prolongation était inéluctable, elle est désormais officielle. Ce samedi, le PSG a officialisé le nouveau contrat de Warren Zaïre-Emery, engagé jusqu’en juin 2029. Le milieu de 18 ans espère s’inscrire dans la durée avec son club formateur et ne cache pas sa volonté d’y passer l’intégralité de sa carrière.

2029. C’est avec ce nombre floqué à l’arrière d’un maillot du PSG que Warren Zaïre-Emery a pris la pose ce samedi, aux côtés de son président Nasser Al-Khelaïfi, avant le coup d’envoi du match face au Havre. Comme vous l’avait indiqué le10sport.com, le numéro 33 s’est entendu avec le PSG pour prolonger son bail, les deux parties étant désormais liées pour les cinq prochaines saisons. Une aventure qui pourrait encore s’étendre dans le temps, telle est en tout cas la volonté du titi parisien.

« J’espère que je ferai toute ma carrière ici »

« À titre personnel, je veux rester le plus longtemps au Paris Saint-Germain », a fait savoir Warren Zaïre-Emery auprès des médias du club. « J’ai toujours vécu à Paris, toute ma famille est à Paris, et je me sens chez moi dans ce club. Je me sens bien ici et j'espère que je ferai toute ma carrière ici. Depuis que je suis petit, avec ma famille, mes parents, j'ai toujours regardé le Paris Saint-Germain. C'est un club dans lequel j'ai voulu jouer petit et maintenant depuis deux ans… C'est un rêve que je vis avec mon club. Et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible parce que c'est vraiment le club que j'aime et que dans lequel je veux jouer le plus longtemps possible », a ajouté l’international français.

« Je suis arrivé à l'âge de huit ans et ça fait 10 ans que je suis là »