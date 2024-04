Mercato - OM : Le prochain coup de Longoria déjà validé à Marseille

Arnaud De Kanel

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com le 10 avril dernier, Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour le poste d'entraineur de l'OM. Le président olympien souhaiterait boucler le dossier le plus rapidement possible et la potentielle venue de l'entraineur portugais anime déjà Marseille. Eric Di Meco serait comblé en cas de signature de l'actuel coach du LOSC.

L'OM s'apprête encore à changer d'entraineur. Comme convenu lors de son arrivée en février, Jean-Louis Gasset quittera le club phocéen à l'issue de la saison. Pour le remplacer, Pablo Longoria rêve de Paulo Fonseca comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com. Une piste validée par Eric Di Meco.

Exclu @le10sport le 10 avril dernier. « Selon nos informations, Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité. » via @AlexisBernard10 #TeamOM #MercatOMhttps://t.co/AR0ogm9Oez https://t.co/9Jf3NfGJbd — Arnaud De Kanel (@arnauuudkl) April 25, 2024

«Je signe des deux mains tout de suite»

« Si c’est lui qui vient, je signe des deux mains tout de suite. Je vais le chercher à Lille pour qu’il ne se perde pas à l’aéroport. On ne sait jamais, au cas où il se perdrait et qu’il aille dans un autre club, ça peut arriver. Il connaît le championnat français, a déjà été confronté au haut niveau, et il est promis à un grand avenir », a déclaré le vainqueur de la Ligue des champions 1993 avec l'OM sur le plateau du Super Moscato Show vendredi. Malgré tout, il estime que l'OM risque d'avoir du mal à conclure.

«Ça peut jouer contre l’OM»