Mercato : Annoncé à l’OM, un entraîneur se lâche sur son avenir

Hugo Chirossel

À la recherche d’un entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, qui partira à la fin de la saison, l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité, comme indiqué par Le 10 Sport. Mais les dirigeants marseillais et surtout Medhi Benatia seraient également intéressés par Sergio Conceiçao. En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du FC Porto s’est exprimé sur son avenir et le timing de sa prolongation, lui qui a récemment étendu son contrat jusqu’en 2028.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Une information confirmée par L’Équipe vendredi, qui a en revanche ajouté que Franck Haise plairait beaucoup à Pablo Longoria, tandis que Medhi Benatia de son côté aurait un faible pour Sergio Conceiçao.

Conceiçao s’exprime sur le timing de sa prolongation

Le technicien portugais a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028. Un timing qui interroge, à quelques jours des élections pour la présidence du FC Porto, ce samedi, pour lesquelles Jorge Pinto da Costa est en concurrence avec l’ancien entraîneur de l’OM André Villas-Boas. « Le moment est le moins susceptible d'affecter l'opinion de tous les membres qui vont voter, je ne pense pas qu'ils vont décider quoi que ce soit le dernier ou l'avant-dernier jour. C'est le premier point », a indiqué Sergio Conceiçao en conférence de presse.

« Mettre sur papier quelque chose qui avait déjà été convenu avec notre président »