Mercato : L’OM prépare une surprise pour son entraîneur

À la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine, l’OM explore plusieurs options. Comme indiqué par Le 10 Sport, Marseille a fait de Paulo Fonseca sa priorité, lui qui arrive au terme de son contrat avec le LOSC. Mais d’autres pistes sont étudiées par les dirigeants marseillais et notamment Medhi Benatia, qui serait très intéressé par Sergio Conceiçao.

Comme indiqué en exclusivité par Le 10 Sport , l’OM sait déjà par qui il veut remplacer Jean-Louis Gasset. Ce dernier, malgré son beau parcours en Ligue Europa, s’est engagé jusqu’à la saison et ne se projette pas sur la suivante. En coulisses, les dirigeants marseillais ont déjà lancé les grandes manœuvres et ont fait de Paulo Fonseca leur priorité. Un entraîneur déjà piste l’année dernière après le départ d’Igor Tudor.

« Il reste la priorité, mais dans ce contexte, les pourparlers sont moins évidents »

Dans son édition de ce vendredi, L'Équipe confirme que Paulo Fonseca est la priorité de l’OM, qui serait à doubler son salaire, lui qui perçoit 220 000€ bruts par mois au LOSC, où il arrive au terme de son contrat. Sauf que le technicien portugais de 51 ans est très courtisé, notamment en Premier League et en Serie A, tandis que le contexte a changé à Marseille en comparaison avec l’année dernière. « Il reste la priorité, mais dans ce contexte, les pourparlers sont moins évidents. Il y a beaucoup d'incertitudes côté OM, sur sa présence en Coupe d'Europe la saison prochaine, sur la forme de l'effectif, sur l'enveloppe qui va permettre de le renforcer... », a confié une source proche du dossier.

Conceiçao, la surprise de Benatia ?