Mercato : Le PSG reçoit le coup de pouce d’une légende pour ce transfert

Pour son mercato estival, le PSG souhaite se renforcer au milieu de terrain. Le club de la capitale a notamment coché le nom de Joshua Kimmich, qui pourrait quitter le Bayern Munich. Le Bavarois a d'ailleurs été incité à partir de la Bundesliga par une légende allemande, l'ancien défenseur Philipp Lahm.

Dernièrement, le Bayer Leverkusen a été sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire, mettant ainsi fin à une longue hégémonie du Bayern Munich. L'équipe de Xabi Alonso a impressionné la terre entière, à commencer par Philipp Lahm.

Lahm félicite Xabi Alonso

Dans une chronique pour L'Équipe , Philipp Lahm est revenu sur le titre du Bayer Leverkusen. L'ancien défenseur allemand a aussi expliqué regretter le manque de concurrence en Bundesliga, par rapport à d'autres championnats européens. « À Manchester et Liverpool, on n'investit pas seulement beaucoup d'argent, on agit aussi selon le plan d'un entraîneur intelligent. C'est également le cas d'Arsenal sous la direction de Mikel Arteta, un élève de Guardiola. Les trois équipes comptent 80 points ou plus cette saison. La Bundesliga manque de concurrence à ce niveau. C'est pourquoi le onze d'Alonso se distingue en Bundesliga : il a une idée de jeu qui le différencie de ses adversaires. Dans d'autres pays, et surtout chez les entraîneurs espagnols et italiens, on mise d'abord sur la structure et l'ordre. Alors que dans le football allemand, on parle toujours de mentalité. »

Kimmich devrait quitter la Bundesliga selon Lahm