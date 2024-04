Mercato : Le Real Madrid va se décider pour ce crack

Jean de Teyssière

Recruté l'été dernier à Fenerbahce, Arda Guler a connu un début d'aventure compliqué avec le Real Madrid. Très vite blessé, l'international turc, considéré comme très prometteur, n'a joué que 99 minutes en Liga cette saison. Auteur du but vainqueur ce vendredi face à la Real Sociedad (1-0), Guler pourrait être prêté la saison prochaine.

Recrutée par le Real Madrid contre 20M€, la pépite turque Arda Guler prend peu à peu ses marques dans sa nouvelle équipe. En manque de temps de jeu suite à de nombreuses blessures en début de saison, Arda Guler a été titulaire vendredi face à la Real Sociedad. Il a marqué l'unique but de la rencontre, portant son total à deux cette saison en Liga. Son été pourrait être agité.

Guler fait l'unanimité au Real Madrid

Pour le média anglais Caught Offside , le journaliste italien Fabrizio Romano a évoqué le dossier Guler : « Il n'a pas demandé à quitter le club maintenant, ni la semaine dernière, ni il y a 10 jours. Ce n'est pas vrai d'après ce que j'entends. Le Real Madrid n'a reçu aucune information d'Arda Guler pour quitter le club ou créer un problème en interne car il a été super sérieux, super professionnel, la relation est excellente. Son but contre la Real Sociedad vendredi soir a également montré une fois de plus sa qualité. »

Un prêt à l'étude pour Guler ?