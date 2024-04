Mercato : L’entraîneur du Real Madrid annonce un crack avec Mbappé

Hugo Chirossel

Attendu au Real Madrid la saison prochaine après son départ du PSG, Kylian Mbappé va avoir l’opportunité d’évoluer aux côtés d’Arda Güler. Ce dernier est arrivé l’été dernier chez la Casa Blanca en provenance de Fenerbahçe. Alors qu’il est très peu utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, l’international turc de 19 ans a fait l’objet de rumeurs de départ, ce qui ne sera pas le cas comme l’a confié son entraîneur.

Vendredi soir, le Real Madrid a fait un pas de plus vers le titre de champion d’Espagne en s’imposant sur la pelouse de la Real Sociedad (0-1). Une victoire obtenue grâce à un but d’Arda Güler. Le milieu offensif âgé de seulement 19 ans était titulaire pour cette rencontre, une rareté cette saison. Gêné par des blessures, l’international turc n’a en plus pas été beaucoup utilisé par Carlo Ancelotti. Mais comme l’a confié ce dernier, Arda Güler restera au Real Madrid la saison prochaine, où il devrait voir débarquer Kylian Mbappé en provenance du PSG cet été.

« Il restera la saison prochaine »

« Tous ceux qui ont moins joué en cette fin de saison ont très bien fait les choses. Arda, Dani Ceballos, Fran Garcia... Tous, très bien », a déclaré Carlo Ancelotti après la victoire du Real Madrid, avant d’assurer qu’Arda Güler, lié à des rumeurs de départ dernièrement, sera bien là la saison prochaine. « Concernant Arda, j'ai beaucoup aimé son attitude, sa combativité sur chaque ballon. Il sera très important dans le futur et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il restera la saison prochaine ici . »

« Il travaille de manière spectaculaire »