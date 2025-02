Messi : Transfert annoncé, ça va faire le buzz !

Thomas Bourseau

Lionel Messi (37 ans) vit son rêve américain depuis plus d’un an désormais. Toutefois, après le rêve, le retour à la maison pourrait avoir lieu. Lui qui a tout connu au FC Barcelone entre ses 13 ans et son départ au PSG en 2021, Messi compterait bien jouer dans le nouveau Camp Nou avant de raccrocher les crampons et l’aurait communiqué à Alex Candal.

Après 18 mois à l’Inter Miami, il est déjà question d’un départ de Lionel Messi. Certes, le contrat de l’octuple Ballon d’or court jusqu’au 31 décembre prochain au sein de la franchise de Major League Soccer. Mais il se trouve qu’un retour chez son premier amour, à savoir le FC Barcelone, serait dans les tuyaux.

«Je ne peux pas prendre ma retraite du football sans avoir joué au nouveau Camp Nou»

Le journaliste Alex Candal dévoile ces dernières heures avoir discuté avec Lionel Messi. Et la star du football argentin lui a fait une grande révélation : son souhait de retrouver le Barça pour fouler le futur Camp Nou flambant neuf, en rénovation. « Je ne peux pas prendre ma retraite du football sans avoir joué au nouveau Camp Nou ».

«Qui a été le premier à dire que Leo Messi rejoignait l'Inter Miami ?»

Afin de défendre la véracité de son information qui va en choquer plus d’un, Alex Candal n’a pas hésité à rappeler avoir été de ceux qui ont eu l’exclusivité du départ de Lionel Messi pour les États-Unis en 2023 après le PSG. « Qui a été le premier à dire que Leo Messi rejoignait l'Inter Miami ? Moi... ou pas ? Et maintenant, je vous le dis : Il revient à Barcelone ». D’ailleurs, le comité directeur du FC Barcelone travaillerait déjà sur le dossier afin que l’opération prenne vie….