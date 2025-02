En vacances à l'Ile Maurice, le PSG boucle son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé à Sochaux puis passé ensuite à Monaco, Jérémy Ménez avait fini par revenir en France en 2011 après un exil en Italie. Alors qu'il évoluait à l'AS Rome, l'attaquant français s'engageait à l'époque avec le PSG, rejoignant le projet des Qataris. Mais voilà que cela n'aurait pas dû se passer comme ça. C'est finalement un appel de Leonardo à Ménez, alors en vacances, qui a tout bouleversé.

Jérémy Ménez aura donc joué 3 saisons pour le PSG au cours de sa carrière. Le rêve s'est alors réalisé pour celui qui a grandi en région parisienne. Mais initialement, ce n'est pas ce qui était prévu. En effet, Ménez l'a raconté, il devait rejoindre la Juventus et ainsi continuer au sein du championnat italien alors qu’il évoluait à l’AS Rome et c'est un coup de fil de Leonardo qui lui a permis de venir au PSG alors même qu'il était en vacances.

« Antonio Conte m'appelait pour que je signe à la Juve »

Pour Kampo, Jérémy Ménez a ainsi expliqué comment il en est arrivé à signer au PSG en 2011 plutôt qu'à la Juventus. L'ancien Parisien a alors fait savoir : « J'arrive au PSG, je crois que j'ai 24 ans. A cette époque, je devais signer à la Juve. Antonio Conte m'appelait pour que je signe à la Juve. J'étais à l'Ile Maurice en vacances, je reçois un appel de Leonardo qui me parle du projet QSI, qu'ils vont prendre untel ».

« Comme c'est mon club de coeur, je ne me suis pas posé de questions »

« J'avais la Juve, mais "Allo c'est Leonardo", PSG, club de coeur, j'habitais à 15 minutes du Parc des Princes, j'ai dit que je vais réfléchir et je rappelle. Mais je n'avais pas besoin de réfléchir. Ma décision était déjà prise. Comme c'est mon club de coeur, QSI, je ne me suis pas posé de questions et mon rêve allait commencer », a poursuivi Jérémy Ménez.