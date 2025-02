XV de France : Antoine Dupont remplacé !

Axel Cornic

Après la déconvenue en Angleterre, le XV de France s’est totalement relancé lors de la 3e journée du 6 Nations 2025 avec une très large victoire face à l’Italie (24-73). Et Antoine Dupont était évidemment à l’affiche avec un doublé et une prestation très aboutie… ce qui ne suffit toutefois pas à le propulser parmi les meilleurs français de la compétitions !

C’était peut-être une erreur de parcours. Les rêves de Grand Chelem se sont envolés dès la 2e journée du Tournoi des 6 Nations pour le XV de France, qui a perdu d’un tout petit point sur la pelouse de Twickenham (26-25). Mais la victoire est toujours possible et les hommes de Fabien Galthié l’ont montré ce week-end à Rome avec un nouveau score fleuve, le deuxième après la démonstration face au Pays de Galles en ouverture de la compétition (43-0).

Dupont sonne la révolte en Italie

Et le capitaine n’a pas manqué de le souligner après cette leçon française en terres italiennes, à deux semaines du choc contre l’Irlande (le 8 mars, à Dublin). « On a mis les choses dans l’ordre pour produire du beau rugby mais aussi être solide aussi sur les fondamentaux, la conquête, l’engagement, l’état d’esprit. Après la défaite en Angleterre, il y avait deux réactions possibles. Soit on baisse la tête, soit on se révolte, on travaille et on se concentre sur l’intensité qu’on veut mettre. On a été rigoureux et ça a payé au fur mesure du match » a déclaré Antoine Dupont. « Le match à Dublin est essentiel dans la compétition. On est encore en course. On a deux semaines pour se préparer et tenter de ramener la victoire ».

Bielle-Biarrey écrit l’histoire !

Auteur de deux essais, le capitaine du XV de France s’est toutefois fait voler la vedette par l’un de ses coéquipiers ! Auteur d’un essais et de trois passes décisives face à l’Italie ce dimanche, Louis Bielle-Biarrey est rentré dans l’histoire du 6 Nations à 21 ans et après seulement 17 sélections. L’ailier de l’UBB a été impliqué dans 9 essais dans cette édition 2025 soit le plus haut total pour un Français. Il est à égalité avec George Ford (2 essais et 7 passes décisives en 2015), Will Greenwood (5 essais et 4 passes décisives en 2002), mais surtout la légende anglaise Jonny Wilkinson (1 essai et 8 passes décisives en 2001). A noter qu’Antoine Dupont avait atteint un total de 8 en 2021 (3 essais et 5 passes décisives), soit autant que cette année en trois rencontres (2 essais et 6 passes décisives).