Mercato : Une signature bouclée à l’OM ?

Hugo Chirossel

Malgré deux offres formulées par l’OM, Pape Gueye n’a pas prolongé son contrat, qui arrive à son terme à la fin de la saison. L’international sénégalais semble se diriger vers un départ et en ce sens, le Villarreal de Marcelino serait intéressé à l’idée de le signer libre. Une signature qui serait d’ores et déjà bouclée.

Comme souvent, l’OM va connaître un été mouvementé. Il sera marqué par l’arrivée d’un nouvel entraîneur, qui viendra succéder à Jean-Louis Gasset, mais l’effectif risque lui aussi de connaître de nombreux changements. En ce sens, L'Équipe indiquait vendredi que plusieurs joueurs pourraient s’en aller lors du prochain mercato estival.

Beaucoup de départs attendus cet été

C’est le cas des joueurs à qui il ne restera alors plus qu’un an de contrat, comme Jonathan Clauss et Chancel Mbemba, ainsi que des cadres dont les performances ne font pas l’unanimité (Pau Lopez, Geoffrey Kondogbia). Il y a un autre joueur de l’OM dont le départ ne semble plus vraiment faire de doute : Pape Gueye.

C’est fait pour Gueye à Villarreal ?