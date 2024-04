Coup de tonnerre au mercato, les stars de l'OM sur le départ ?

Thibault Morlain

Une fois n'est pas coutume, cela devrait être mouvementé à l'OM durant le prochain marché des transferts. Habile dans cet exercice, Pablo Longoria pourrait à nouveau se distinguer. Si on attend bien évidemment de savoir quelles seront les recrues de l'OM, au rayon des départs, ça pourrait énormément bouger, y compris chez les stars olympiennes.

Ce vendredi, L'Equipe se penche sur le visage qu'affichera l'OM la saison prochaine. Alors qu'on ne sait toujours pas qui sera le futur entraîneur, celui qui viendra remplacer Jean-Louis Gasset, de nombreuses incertitudes existent également concernant les présences de certains joueurs à l'OM. Si on attend bien évidemment des recrues à Marseille, il y aura forcément des départs. Et certains grands noms de l'effectif actuel devraient être concernés par cela.

Pau Lopez sur le départ, un nouveau gardien à l'OM ?

Cet été, les regards devraient notamment se tourner vers Pau Lopez. Actuel gardien numéro 1 de l'OM, l'Espagnol est loin de de faire l'unanimité. Concernant le portier olympien, tout devrait dépendre du futur entraîneur alors que Marcelino avait décidé de lui faire confiance l'été dernier quand la direction de l'OM réfléchissait déjà à recruter un nouveau gardien. Cette idée serait toujours d'actualité et le club phocéen devrait être attentif au marché

L'effectif de l'OM bouleversé cet été ?

Outre Pau Lopez, d'autres gros noms actuels de l'OM pourraient également s'en aller lors du marché des transferts à venir. Cela pourrait ainsi être le cas avec Chancel Mbemba et Jonathan Clauss, possiblement à la recherche d'un dernier gros contrat. Jordan Veretout pourrait lui aussi aller voir ailleurs alors que des offres venant de clubs étrangers pourraient tomber durant l'intersaison. De même, Geoffrey Kondogbia, après seulement un an à l'OM, pourrait faire ses valises. Disposant d'un gros salaire et alors que ses performances ont été loin d'être les meilleures cette saison, le milieu de terrain pourrait poursuivre sa carrière ailleurs.