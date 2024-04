OM : Une sanction tombe après la polémique !

Jean de Teyssière

Mercredi soir se jouaient les matchs en retard de la 29ème journée de Ligue 1. L'OM recevait au stade Vélodrome l'OGC Nice et n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, 2-2. Une rencontre marquée par le très mauvais arbitrage de Jérémie Pignard, qui a expulsé très sévèrement Faris Moumbagna avant d'accorder un penalty très généreux à l'OM. Une polémique éteinte par la direction de l'arbitrage qui a décidé de sanctionner son arbitre.

Dans les couloirs du stade Vélodrome, les acteurs des deux camps s'estimaient lésés par l'arbitrage. D'un côté, les Marseillais regrettaient l'expulsion très sévère de l'attaquant Faris Moumbagna tandis que l'OGC Nice pestait face à un penalty inexistant accordé à l'OM en seconde mi-temps.

«Il faut que l'on arrête la culture du déni»

Eric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres, s'est expliqué dans les colonnes de L'Equipe au sujet de cette énième polémique arbitrale : « Il faut que l'on arrête la culture du déni. Il faut reconnaître quand il y a des erreurs d'arbitrage. Même s'il ne s'agit pas pour l'arbitre de se flageller immédiatement après le match. J'ai demandé à Antony Gautier de réfléchir aux modalités de débriefings hebdomadaires avec la presse. Dès que les conditions seront réunies, on le fera. Cela répond à un besoin et c'est de nature à clarifier les choses et à calmer le jeu. Sur le principe, Antony Gautier est d'accord. »

Pignard mis sur la touche ce week-end