OM : Riolo fait une promesse après le clash !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a bouclé la signature de Faris Moumbagna. Interrogé à plusieurs reprises sur l'attaquant de 23 ans, Daniel Riolo a répété qu'il n'était pas au niveau. Ce qui a provoqué un clash avec Faris Moumbagna. Relancé sur l'international camerounais, Daniel Riolo a promis de ne plus parler de lui.

Après avoir annoncé à plusieurs reprises que Faris Moumbagna n'était pas une bonne pioche pour l'OM, Daniel Riolo a provoqué un clash avec le principal concerné. Alors qu'il n'a pas du tout apprécié les propos du journaliste français, l'attaquant marseillais lui a répondu à sa manière.

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le départ de Luis Enrique https://t.co/JzaGZjs1mb pic.twitter.com/0gy0B9QVaN — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Riolo en remet une couche sur Moumbagna

En effet, Faris Moumbagna a publié une story sur Instagram avec une musique où les paroles visent directement Daniel Riolo. En effet, on peut entendre : « la mère à Riolo, le père à Riolo ».

«Je ne m'exprimerai plus jamais en direct sur ce joueur»