OM : Une grosse polémique est dénoncée !

Alexis Brunet

Ce mercredi soir, l'OM affrontait l'OGC Nice en Ligue 1. Les Marseillais ont réussi à arracher un match nul, malgré le fait qu'ils ont évolué à dix contre onze, pendant toute la seconde période, après l'expulsion de Faris Moumbagna. Les coéquipiers de Samuel Gigot doivent leur salut à Pierre-Emerick Aubameyang, qui a inscrit le but du match nul à la suite d'un penalty. Mais cette décision a fait polémique, car selon Marcin Bulka, il n'y avait pas faute.

L'OM n'y arrive pas en Ligue 1. Le club phocéen n'a plus gagné en championnat depuis le 10 mars, c'était alors face au FC Nantes. Depuis, les Marseillais ont bien gagné en Ligue Europa contre le Benfica Lisbonne, mais c'est tout. La situation est donc très tendue pour les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang, qui ont toutefois réussi à arracher un bon résultat face à Nice, mercredi soir.

Bulka dénonce une injustice face à l'OM

L'OM a réussi à obtenir un match nul inespéré face à l'OGC Nice (2-2). Inespéré, car pendant toute la seconde période, les Marseillais ont évolué à dix contre onze, suite à l'expulsion de Faris Moumbagna. Si le club phocéen a réussi à revenir dans le match, c'est grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, sur penalty. Pourtant, selon Marcin Bulka, il n'y avait pas faute de Mohamed-Ali Cho, sur Leonardo Balerdi. « Pour moi, il n’y a pas de penalty, je ne comprends plus les règles, franchement. C’est clair que notre joueur dégage bien le ballon, son intention n’est pas de toucher un défenseur. Je n’ai pas vu les images, je ne peux rien dire. Je pensais que l’arbitre allait changer son avis mais il a regardé le VAR et a décidé de donner un penalty pour Marseille et on n'est pas d’accord avec ça. Même sans ça, on doit gagner le match qu’il y ait penalty ou non parce qu’on avait un avantage numérique. »

«C’est frustrant»