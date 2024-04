Gasset : Un énorme fiasco pour l’OM ?

Axel Cornic

Quatrième coach en moins d’un an après Gennaro Gattuso, Marcelino et Igor Tudor, Jean-Louis Gasset ne devrait pas faire long feu à l’Olympique de Marseille. Son intérim devrait en effet se terminer à la fin de la saison et les débats font déjà rage autour de sa succession avec plusieurs candidats de luxe, comme Christophe Galtier ou encore Paulo Fonseca.

Appelé au secours d’un OM mal en point, Jean-Louis Gasset a réalisé des belles choses en dépit de la période compliquée traversée par l’équipe en Ligue 1. La qualification en demi-finale de la Ligue Europa était en effet un objectif assez inespéré pour les Marseillais au début de la saison et surtout, le technicien français semble avoir conquis tout le vestiaire en seulement quelques semaines.

Mercato - Zidane : Un énorme transfert avant l’OM ? https://t.co/AM80Azxx7S pic.twitter.com/PApGifBVjF — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

La fin est déjà annoncée pour Gasset

Mais il ne devrait vraisemblablement rester sur le banc de l’OM, si l’on s’en tient aux dernières indiscrétions sur son avenir. Tout récemment, RMC Sport a d’ailleurs confirmé la tendance pour Jean-Louis Gasset, expliquant qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune discussion pour poursuivre sa mission au-delà de cette saison.

L’OM sur Fonseca, mais...