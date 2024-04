Mercato : L’OM vend la mèche pour Gasset !

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset réalise de belles choses avec l’Olympique de Marseille, en dépit de la série noire en Ligue 1. Il ne devrait toutefois pas faire long feu sur le banc marseillais, puisque de plus en plus de sources parlent d’un départ et d’une arrivée de Christophe Galtier.

La stabilité n’a pas vraiment été le maître mot à l’OM, qui a connu pas moins de quatre entraineurs différents en moins d’un an. Et ça ne devrait pas s’améliorer, puisqu’un nouveau changement est déjà annoncé pour la fin de la saison...

L’OM a choisi son entraîneur, il y a danger ! https://t.co/h8nsIxOZji pic.twitter.com/YTCPfARUq7 — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Galtier regarde de loin

Jean-Louis Gasset devrait en effet plier bagages après sa mission intérim, qui a pris des airs de belle aventure avec l’épopée marseillaise en Ligue Europa. Son potentiel successeur serait déjà connu, puisque L’Equipe a annoncé que Christophe Galtier aimerait beaucoup relancer sa carrière d’entraineur sur le banc de l’OM.

Rien entre l’OM et Gasset