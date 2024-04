Galtier - Gasset : Le vestiaire de l’OM a pris sa décision ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la victoire de l'OM face au Benfica en Ligue Europa ce jeudi soir, le vestiaire a apporté son soutien à Jean-Louis Gasset. Mais malgré les louanges de ses joueurs, le technicien aurait pris la décision de quitter Marseille à l'issue de son contrat. Pour l'instant, ils seraient deux à convoiter le poste d'entraîneur.

Président de l'OM, Pablo Longoria devrait affronter un nouveau chantier cet été. A la tête du club depuis le mois de février, Jean-Louis Gasset ne souhaite pas poursuivre l'aventure la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com, la direction a commencé à sonder Paulo Fonseca, le coach du LOSC

Galtier veut débarquer à l'OM

Selon les informations de L'Equipe, il ne faudrait pas, non plus, exclure de l'équation Christophe Galtier. L'ancien coach du PSG souhaite retrouver sa ville natale. En conférence de presse, Faris Moumbagna s'est exprimé sur le dossier de l'entraîneur. Et il ne semble pas vouloir de changements.

Moumbagna s'enflamme pour Gasset