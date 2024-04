Mercato - OM : Le grand pote de Zidane répond aux dirigeants !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa qualification pour les demi-finales de l’Europe League, l’OM peine à obtenir des résultats réguliers cette saison en championnat et ne parviendra probablement pas à se qualifier en Ligue des Champions. Christophe Dugarry, ancien joueur de l’OM et proche intime de Zinedine Zidane, interpelle les dirigeants marseillais au sujet du recrutement.

Alors que l’OM a enchaîné un quatrième match consécutif sans victoire dimanche à Toulouse (2-2), le club phocéen a probablement hypothéqué ses espoirs de Ligue des Champions pour la saison prochaine. Récemment interrogé sur RMC Sport , Mehdi Benatia n’avait pas hésité à interpeller les joueurs marseillais : « Il faut qu’ils sachent que l’Olympique de Marseille demande une certaine exigence. Parfois, il a manqué cette mentalité de conquérant cette saison », avait lâché le directeur sportif de l’OM. Et Christophe Dugarry lui a sèchement répondu.

« Ce sont eux les responsables... »

Toujours au micro de RMC Sport , le champion du Monde 98 a interpellé la direction de l’OM au sujet du recrutement : « Benatia et les dirigeants savent très bien que leur équipe est moyenne, voire moyen moins et ils sont contents de ce qui se passent. Ce sont eux les responsables d’avoir recruté des joueurs qui n’ont pas le niveau pour l’Olympique de Marseille. Après c’est trop facile de dire : « oh ils ne donnent pas ce qu’il faut à l’extérieur », oui mais tu n’avais qu’à recruter de meilleurs joueurs. D’avoir des résultats à l’extérieur, ça demande d’autres choses en termes de qualité et de caractère », indique Dugarry, qui avait évolué à l’OM durant sa carrière de joueur.

Dugarry défend les joueurs