Mercato : Il recale le PSG et savoure son choix !

L’été dernier, le Paris Saint-Germain est passé à côté d’un très joli coup sportif et financier avec Marcus Thuram, privilégiant l’Inter pour la suite de sa carrière après la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Sacré champion d’Italie lundi, l’international français ne regrette pas son choix comme il l’a fait savoir après le match contre l’AC Milan.

Marcus Thuram avait le choix après la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach. L’été dernier, l’international français était notamment dans le viseur du PSG, désireux de s’attacher ses services pour bâtir un nouveau projet misant davantage sur le collectif, en axant son recrutement sur des joueurs français. Annoncé proche de la capitale, le fils de Lilian Thuram avait finalement opté pour l’Inter malgré une offre financière intéressante du PSG et la présence de son ami Kylian Mbappé dans l’effectif.

Thuram recale le PSG pour l’Inter

« Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu au PSG , se justifiait Marcus Thuram en réponse à une question de Kylian Mbappé pour Canal + en décembre dernier. Je n’ai jamais demandé de garantie de temps de jeu, on vient dans un club pour s’y imposer. Mais c’est une question de feeling. L’Inter Milan m’a toujours vu comme numéro 9, donc c’était un choix limpide. Si cela me pose problème pour ma place en équipe de France ? Non, pas du tout, ils sont tous les trois au PSG (RKM-Dembélé-Mbappé), mais ce n’est pas un handicap pour moi ». Quelques mois plus tard, force est de constater que Marcus Thuram a fait le bon choix.

« C’est mon premier titre de champion, j’en suis très fier »