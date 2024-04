PSG - Real Madrid : Mbappé a tranché pour son annonce

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le numéro 7 rouge et bleu va officialiser son départ de Paris, puis son transfert à la Maison-Blanche à la fin de la saison.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne va plus faire long feu au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant de 25 ans va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé va annoncer son départ à la fin de la saison

Ce mardi, Relevo a confirmé que Kylian Mbappé allait signer au Real Madrid, en précisant que le joueur du PSG avait un accord verbal avec le club merengue. D'ailleurs, il aurait déjà tout prévu pour l'officialisation de son transfert.

Mbappé va officialiser son transfert en deux étapes