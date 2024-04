Mercato - PSG : Mbappé fait une dernière demande au Real Madrid

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été. Alors que les Jeux Olympiques sont organisés à Paris cet été, le numéro 7 parisien rêve de les disputer. Toutefois, Kylian Mbappé n'a pas encore réussi à se mettre d'accord avec le Real Madrid sur le sujet.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour s'engager en faveur du PSG. Alors qu'il est en train de terminer sa septième saison à Paris, le numéro 7 de Luis Enrique a décidé de prendre le large à l'intersaison. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il changera de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé veut disputer les JO de Paris

Ce mardi, Relevo a confirmé la tendance, affirmant que Kylian Mbappé avait un accord verbal avec le Real Madrid. Toutefois, la star de 25 ans n'aurait pas encore tout réglé avec le club merengue. En effet, les deux parties auraient encore plusieurs dossiers à finaliser avant d'officialiser leur signature. D'ailleurs, ils ne seraient pas encore tombé d'accord pour les Jeux Olympiques de Paris.

Le Real évalue la possibilité que Mbappé soit aux JO