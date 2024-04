Mercato - PSG : Mbappé a dit oui, sa mère continue le forcing

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé a donné son accord verbal au club merengue, mais sa mère - Fayza Lamari - essaye toujours de négocier à la hausse son salaire.

Mbappé a un accord avec le Real Madrid

Selon les informations de Relevo , Kylian Mbappé a un accord verbal avec le Real Madrid, et ce, pour un transfert à 0€ cet été. Pour rejoindre le club merengue, le numéro 7 du PSG va faire un énorme sacrifice.

Lamari négocie toujours le salaire de Mbappé