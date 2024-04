Mercato : Avant Mbappé, il provoque un transfert au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Comme le PSG, le Real Madrid préparerait un mercato plutôt intéressant cet été. En plus de Kylian Mbappé, le club madrilène voudrait mettre la main sur d'autres joueurs dans l'optique de bâtir une équipe jeune et compétitive. Alphonso Davies serait notamment dans le viseur des Merengue. Mais son arrivée pourrait provoquer un départ au sein de la Casa Blanca.

Le mercato s’annonce plutôt intéressant du côté du Real Madrid. Bien qu’en demi-finale de la Ligue des champions, le club madrilène cherche à se bâtir une équipe jeune et compétitive. Dans cette optique, Kylian Mbappé devrait arriver libre en provenance du PSG. Mais ce ne serait pas le seul transfert que les Merengue auraient prévu.

Le PSG tente un transfert inattendu au Real Madrid https://t.co/SPDLh71KJM pic.twitter.com/AOGxrFbfo9 — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Alphonso Davies transféré avec Mbappé ?

En effet, le Real Madrid penserait également à aller chercher Alphonso Davies. Le latéral gauche canadien refuse de prolonger son contrat avec le Bayern Munich qui expire en juin 2025. La Casa Blanca voudrait profiter de cette opportunité sur le mercato. Mais l’arrivée du joueur de 23 ans devrait précipiter le départ d’un élément de Carlo Ancelotti.

«Le Real Madrid ne signera Davies que s’ils vendent un latéral gauche»