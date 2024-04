Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé enfin trouvé ?

La rédaction

Le PSG va perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison soit au terme de son contrat. L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait recruté Randal Kolo Muani et surtout Gonçalo Ramos qui se montre très décisif en Ligue 1 en cette année 2024. Le PSG doit-il tout miser sur les forces en présence avec Ramos, Kolo Muani et éventuellement Xavi Simons la saison prochaine ou bien renforcer une nouvelle fois l’attaque pendant le mercato ? C’est notre sondage du jour !

Entre Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt terminé. Lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain se devra de concocter un effectif pour évoluer sans lui et plus particulièrement au niveau de sa succession.

Gonçalo Ramos, le buteur en feu dont le PSG aura besoin ?

Lors des trois dernières sorties du PSG en Ligue 1, Gonçalo Ramos a toujours trouvé le chemin des filets. Qu’il soit remplaçant comme à l’Orange Vélodrome face à l’OM le 31 mars dernier (2-0) ou bien en débutant la rencontre comme ce fut le cas face à Clermont (1-1) et pendant la réception de l’OL au Parc des princes dimanche dernier (4-1) match au cours duquel il a inscrit un doublé. Comme Le Parisien l’a souligné ces dernières heures, Gonçalo Ramos n’a pourtant disputé que 509 minutes lors de ses 7 apparitions en Ligue 1 depuis début 2024. Son ratio de buts par rapport aux minutes disputées est si impression qu’il trouve le chemin des filets toutes les 73 minutes de jeu.

En plus de Ramos, la solution au PSG avec Simons ou Kolo Muani ?

De quoi pousser les dirigeants du PSG à ne pas recruter d’attaquant pendant le prochain mercato ? le10sport.com vous a dévoilé le 1er avril dernier qu’un attaquant latéral est au programme du recrutement. Et ce, bien que Xavi Simons qui sera de retour de prêt du RB Leipzig et pourra occuper la position d’ailier gauche. En outre Randal Kolo Muani sera toujours disponible quand bien même Luis Enrique ne semble pas lui faire pleinement confiance.

