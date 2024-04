Départ de Mbappé : Le PSG prépare une attaque de feu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l’issue de la saison, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s’engager avec le Real Madrid. Un départ qui va forcément laisser un vide au sein de l’effectif de Luis Enrique. Cependant, le club de la capitale ne va pas nécessairement recruter dans le secteur offensif. Et pour cause, le trio Dembélé-Ramos-Barcola pourrait bien être celui qui débutera la saison prochaine.

En fin de saison, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Et alors que la perspective de recruter a été évoquée, le club parisien pourrait déjà tenir son trio offensif pour la saison prochaine. En effet, ces dernières semaines, les montées en puissance de Gonçalo Ramos et surtout de Bradley Barcola pourraient leur permettre d'accompagner Ousmane Dembélé sur le front de l'attaque parisienne la saison prochaine. Dimanche soir, après la victoire contre l'OL (4-1), Luis Enrique a d'ailleurs encensé son secteur offensif.

Un trio Barcola-Ramos-Dembélé prend forme ?

« Ramos est sans doute le joueur qui a le meilleur ratio temps de jeu/buts marqués de Ligue 1. Pour un entraîneur, avoir deux, trois voire quatre numéros 9 de ce niveau, avec Gonçalo, Randal (Kolo Muani), Kylian (Mbappé) et Marco (Asensio)… C’est merveilleux pour un entraîneur d’avoir toutes ces options. Gonçalo est top. Il aide ses coéquipiers quand nous n’avons pas le ballon, il tire au but et donne des solutions, il presse beaucoup. Il a manqué un but de Kolo Muani, mais je suis très content de ses performances. Avoir des attaquants de ce niveau est très bénéfique pour l’équipe, j’en suis sûr. Kolo Muani a aussi un très bon ratio minutes/buts marqués », estime dans un premier temps Luis Enrique, avant d'évoquer plus en détails la prestation de Bradley Barcola.

«Avoir des attaquants de ce niveau est très bénéfique pour l’équipe»