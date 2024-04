Mercato : Une star est réclamée au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur le plus capé de l'histoire du PSG depuis mardi soir, Marquinhos a reçu l'hommage du Parc des Princes. Le défenseur brésilien devrait prolonger le plaisir puisqu'il envisage de prendre sa retraite au sein de la capitale française. Pour l'ancienne internationale française Laure Boulleau, le club parisien a tout intérêt à le conserver.

Marquinhos continue d'écrire l'histoire du PSG. Ces derniers jours, il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire (436), battant le vieux record de Jean-Marc Pilorget. « Mon record ? C’est incroyable, je ne sais pas si je m’en rends bien compte encore. Je pense que le jour où je vais arrêter, prendre ma retraite et voir mon nom, ça va être vraiment beau. C’est une fierté et un honneur » a-t-il déclaré après la victoire de son équipe face à l'OL ce dimanche soir. Une rencontre au cours de laquelle Marquinhos a reçu l'acclamation du Parc des Princes.

« Il faut garder ces joueurs de club »

Pour Laure Boulleau, le joueur de 29 ans devrait s'inscrire dans la durée au PSG. « Marquinhos ? Il est important de garder ces joueurs de club. Surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain qui a beaucoup souffert parce qu’ils avaient une orientation un peu plus bling-bling et stars pendant quelques années. Les joueurs qui aiment leur club il faut les garder » a confié l'ancienne joueuse de football, aujourd'hui consultante pour Canal +.

Le PSG lâche sa réponse pour un transfert à Barcelone ! https://t.co/c7fEtj5x4d pic.twitter.com/U1yCZmRZJj — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Boulleau valide la politique du Qatar