PSG - Mbappé : Une signature qui va tout changer ?

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Ce n'est pas encore officiel, mais tout semble se mettre en place en coulisses. Une interrogation persiste toutefois, à savoir le numéro qu'il portera en Espagne. Et Luka Modric pourrait d'ailleurs chambouler les plans de l'attaquant français.

C'est un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé va quitter le PSG l'été prochain afin de s'engager avec le Real Madrid. Mais avant cela, il faut bien terminer la saison à Paris, tandis que le club merengue a également de grands objectifs, avant de gérer d'autres dossiers chauds du mercato.

Modric veut prolonger au Real

C'est le cas de Luka Modric. En fin de contrat, le milieu de terrain croate semblait se diriger vers un départ, mais ses récentes prestations pourraient bien changer la donne. Entre son entrée en jeu contre Manchester City et sa prestation dans le Clasico contre le FC Barcelone, le Ballon d'Or 2018 a convaincu tout le monde et se verrait bien prolonger d'une saison selon les informations de AS .

Un coup dur pour Mbappé ?

Une signature qui pourrait bien avoir un impact pour Kylian Mbappé. Et pour cause, l'attaquant du PSG ne sait toujours pas quel numéro il portera sur sa tunique. Le 7 est effectivement en possession de Vinicius Junior, et tout laissait penser qu'il récupèrerait donc le numéro 10. Mais si Luka Modric prolonge, ce sera impossible. Par conséquent, Kylian Mbappé va devoir réfléchir avant de choisir son numéro de maillot.