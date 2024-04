Mercato - PSG : Madrid vend la mèche pour l’arrivée de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. L'attaquant français devrait rejoindre le Real Madrid, et bien que rien ne soit encore officiel, le Gouvernement de la région de Madrid vend déjà la mèche puisqu'un projet de loi Mbappé serait à l'étude afin de faire baisser l'imposition.

Ce n'est plus un secret, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Rien n'est officiel pour le moment, mais tout est acté en interne. Le crack de Bondy va rejoindre la Casa Blanca dans les prochains mois. D'ailleurs, c'est toute une région qui se prépare à son arrivée en Espagne.

La région de Madrid prépare une loi Mbappé

En effet, selon les informations de plusieurs médias espagnols, dont Mundo Deportivo , le Gouvernement de la région de Madrid prépare déjà l'arrivée de Kylian Mbappé. Et pour cause, un projet de loi est à l'étude pour réduire certains impôts sur le revenu pour les fortunes étrangères qui s’installeront et réaliseront des investissements dans la région de Madrid. Il s'agira d'ailleurs de la loi Mbappé.

Comme la loi Beckham de 2005 ?

Un projet qui n'est pas sans rappeler la loi Beckham de 2005. Une loi qui n'existe plus, mais celle qui sera influencée par Kylian Mbappé permettra à l'attaquant français de payer 24,5% d'impôts sur le revenu. Un système très avantageux qui permettra de convaincre plusieurs joueurs étrangers de signer au Real Madrid. Quoi qu'il en soit, cela ne laisse plus de doute sur l'issue du feuilleton Mbappé.