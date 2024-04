Mbappé a signé au PSG, il dévoile un scoop !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2017, Kylian Mbappé recalait les plus grandes équipes européennes pour signer au PSG. Une opération qui se serait conclue à l'issue d'une rencontre entre le joueur, alors à l'AS Monaco, et Unai Emery. Journaliste, Philippe Goguet détenait cette information, mais avait refusé de la sortir. Il explique les raisons de ce choix.

L'été 2017 a été marqué par l'arrivée de Neymar, mais aussi de Kylian Mbappé. Alors jeune espoir de l'AS Monaco, il rejoignait le PSG pour 180M€. Journaliste pour Culture PSG , Philippe Goguet était au courant de sa signature. Très vite, il avait été mis au courant d'une rencontre entre Mbappé et Unai Emery sur le Rocher.

« Ça paraissait tellement improbable ! »

« Et on me dit qu’Unai Emery, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, s’est déplacé en voiture pour le rencontrer et le convaincre de signer. Je n’y crois pas ! Ça paraissait tellement improbable ! » a-t-il confié dans des propos rapportés par La Revue des Médias.

Le PSG lâche sa réponse pour un transfert à Barcelone ! https://t.co/c7fEtj5x4d pic.twitter.com/U1yCZmRZJj — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Le journaliste a refusé de balancer l'information