PSG : Mbappé va rejoindre une légende !

Présent à Madrid en marge de la cérémonie des Laureus World Sports Awards, Raul a notamment été interrogé sur la montée en puissance de Jude Bellingham avec le club merengue. L'ancien attaquant merengue promet que l'Anglais deviendra une légende madrilène, ce qui promet un sacré duo avec Kylian Mbappé.

Recruté pour 100M€, Jude Bellingham est déjà devenu un joueur clé pour le Real Madrid. Indispensable au système de Carlo Ancelotti, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, qui devrait être associé à Kylian Mbappé la saison prochaine, a tout pour devenir une légende du Real Madrid à en croire Raul, présent dans la capitale espagnole en marge de la cérémonie des Laureus World Sports Awards.

PSG : Le plan de Mbappé est dévoilé https://t.co/PGhLTtYKZv pic.twitter.com/d6pcyRJOmE — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Raul s'enflamme pour Bellingham

« Il est le jeune joueur qui m'a le plus impressionné lors de son arrivée au Real Madrid. Lors de sa première conférence de presse, il a parlé comme un vétéran et cela a été transmis à tous les supporters et travailleurs du club », assure le mythique numéro 7 du Real Madrid dans des propos rapportés par AS , avant d'en rajouter une couche.

«Il sera l'une des légendes du Real Madrid»