Mercato : Après Mbappé, le PSG va perdre six joueurs ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. En plus de la star de 25 ans, six autres joueurs pourraient claquer la porte du Parc des Princes : Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Sergio Rico, Senny Mayulu, Ethan Mbappé et Alexandre Letellier.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé ne va plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien va changer de club librement et gratuitement. Et il a déjà annoncé son choix à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

PSG : Le plan de Mbappé est dévoilé https://t.co/PGhLTtYKZv pic.twitter.com/d6pcyRJOmE — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Mbappé va rejoindre le Real Madrid pour 0€

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation. Malheureusement pour le PSG, six autres joueurs pourraient prendre le large cet été.

Six autres joueurs du PSG seront libres le 1er juillet

Dans la même situation contractuelle que Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Sergio Rico, Senny Mayulu, Ethan Mbappé et Alexandre Letellier vont rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été s'ils ne prolongent pas d'ici-là. Au total, le PSG pourrait donc perdre sept joueurs sans récupérer la moindre indemnité de transfert à l'intersaison. Reste à savoir qui suivra l'exemple de Kylian Mbappé.