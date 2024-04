Mercato - PSG : Mbappé s’en va, il prédit une catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé s'apprête à lancer une nouvelle page de sa carrière. Présent au sein du PSG depuis 2017, le joueur de 25 ans aurait acté son départ de la capitale française à la fin de la saison. Alors que certains se réjouissent de son départ, Karim Nedjari a tenu à mettre les choses au clair. Selon l'avis du journaliste, la Ligue 1 pourrait souffrir de cette perte.

Agé de 25 ans, Kylian Mbappé aurait acté son départ en fin de saison. Le joueur français aurait fait part de sa décision à ses coéquipiers, mais aussi à ses dirigeants. Comme le confirme Fabrizio Romano, son avenir devrait bientôt s'écrire au Real Madrid.

Son départ au Real Madrid se prépare

Selon les informations du journaliste italien, l'entourage de Kylian Mbappé règlerait les ultimes détails avec le club espagnol. Pour la Ligue 1, mais aussi pour le PSG, le départ de la star parisienne représente une lourde perte.

« On verra... »