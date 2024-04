Le PSG tente un transfert inattendu au Real Madrid

Thibault Morlain

Tandis que Kylian Mbappé devrait quitter le PSG librement pour rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison, le club de la capitale pourrait ne pas se priver en allant piocher au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti. Alors qu'il a souvent été question d'un intérêt parisien pour Vinicius Jr, voilà qu'un autre joueur du Real Madrid retiendrait l'attention du PSG.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherchera-t-il à se venger du Real Madrid ? Le club de la capitale pourrait passer à l'action pour tenter de recruter différents joueurs merengue. Le nom de Vinicius Jr a ainsi souvent été associé au PSG, mais au sein du club de la capitale, la situation d'un autre joueur du Real Madrid serait surveillée.

Lunin a la cote

Sur le plateau d' El Chiringuito , Eduardo Inda a révélé que le PSG s'intéressait à un joueur du Real Madrid, Andriy Lunin, et ce même si Gianluigi Donnarumma est déjà à Paris. « Il y a un joueur qui termine son contrat l'année prochaine et Madrid veut qu'il continue. Mais il pense à partir cet été ou le prochain comme joueur libre s'il n'est pas titulaire. Il a 3 offres. Une du PSG, mais il y a Donnarumma, une autre de Manchester United et une 3ème du Bayern Munich. Je parle de Lunin. C'est un bon gardien et il est en train de le montrer », a fait savoir le journaliste espagnol.

Une prolongation ou une vente

Thibaut Courtois blessé, c'est Andriy Lunin qui est le gardien titulaire du Real Madrid. Et l'Ukrainien fait du très bon travail dans les cages madrilènes. Quid maintenant de son avenir ? Lunin serait donc très courtisé alors que le Real Madrid chercherait à le prolonger. Le fait est que si l'Ukrainien, sous contrat jusqu'en 2025, n'accepte pas, il sera vendu cet été.