Mercato - PSG : Le Qatar en rêve, il va se faire avoir !

Alexis Brunet

Pour le moment, Luis Enrique réalise du très bon travail au PSG, mais il y aura sûrement un moment où les choses se passeront moins bien pour l'Espagnol. En cas de départ de l'ancien entraîneur du Barça, Paris aurait déjà un nom en tête, il s'agit de celui de Thiago Motta. Mais problème, l'Italien est également suivi par la Juventus, qui pourrait doubler le PSG sur ce dossier.

Pour la troisième fois de son histoire, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions. Le club de la capitale a passé l'obstacle FC Barcelone, et doit maintenant affronter le Borussia Dortmund pour une place en finale.

Luis Enrique a changé le PSG

Une qualification que le PSG doit en grande partie à Luis Enrique. En effet, le coach espagnol a pris en main le club de la capitale l'été dernier, et c'est pour le moment un succès. Avec des décisions fermes, et un peu de surprise dans ses compositions d'équipe, l'ancien entraîneur du Barça permet à Paris de planer sur la Ligue 1, et de rayonner de nouveau en Ligue des champions.

La Juventus fonce sur Thiago Motta