Zidane : Son transfert inattendu est tombé à l’eau

Arnaud De Kanel

Dans sa carrière d'entraîneur, Zinédine Zidane a jusqu'à présent été étroitement associé au Real Madrid, où il a connu des succès retentissants avant son départ il y a trois ans. Cependant, malgré les spéculations persistantes sur un possible retour en France, notamment à l'OM, c'est vers les Girondins de Bordeaux que le légendaire joueur aurait pu prendre la direction. Nicolas de Tavernost, ancien propriétaire du club, a révélé récemment avoir été aux portes d'un recrutement de Zidane en tant qu'entraîneur.

Une page se tourne. Ce mardi, après 37 ans de présidence du Groupe M6, Nicolas De Tavernost va quitter son poste. Moment choisi pour le Caladois pour revenir sur ses expériences dans le milieu du sport, lui qui fut propriétaire des Girondins de Bordeaux pendant 19 ans. Dans un entretien accordé à L'Equipe la semaine passée, il a d'ailleurs révélé être passé tout proche de recruter Zinédine Zidane à la surprise générale en 2014.



Zidane passé tout proche de signer à Bordeaux

« Pas un joueur mais un entraîneur, Zinédine Zidane ! Il s'occupait des jeunes du Real (au printemps 2014). Nous étions allés chez lui à Madrid avec Jean-Louis Triaud (le président délégué) pour rester discret. Cela a failli se faire... Même si cela n'aurait été que temporaire car il avait d'autres ambitions », a déclaré Nicolas De Tavernost. Avec le recul, le champion du monde 98 a pris la bonne décision en restant à Madrid.

Zidane bientôt de retour ?